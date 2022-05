Präsident Ilham Aliyev: Während der armenischen Besatzung angerichtete Umweltschäden sind ein Vandalismus

Baku, 4. Mai, AZERTAC

Armenien hat während der Besatzung auch der Ökologie der besetzten Gebiete großen Schaden zugefügt. Ungefähr 50.000 bis 60.000 Hektar Wald wurde völlig zerstört. Vor allem in den Regionen Kelbadschar, Latschin, Zangilan und Gubadli wurden Wälder massenhaft abgeholzt. Das ist ein Wandalismus.

Das sagte Aserbaidschans Staatspräsident Ilham Aliyev, als er Vahid Hajiyev im Zusammenhang mit der Ernennung zum Sondergesandten des Präsidenten für die Region Zangilan, die Teil der Wirtschaftsregion Ost-Zangazur/Sängäsur ist, in einem Videoformat zum Gespräch empfing, berichtete AZERTAC.

“Der zweitgrößte Platanenwald in Europa lag gerade in der Region Zangilan– dem Naturschutzgebiet Basitschay. Der größte Teil dieses Basitschay-Naturschutzgebiets wurde zerstört. Als ich zu Besuch in Zangilan war, sah ich diese gefällten Bäume und gleichzeitig sah ich verbrannte Bäume. Nach dem Krieg, also vor der Übergabe der Rayons Kelbadschar und Latschin an Aserbaidschan begingen Armenier die gleichen grausamen und bösen Taten auch in jenen Regionen“, so Präsident Ilham Aliyev.