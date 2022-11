Präsident Ilham Aliyev: Während der armenischen Besatzungsjahre haben wir Unterstützung unserer arabischen Brüder immer gespürt

Baku, 2. November, AZERTAC

Aserbaidschan ist ein Land, das ebenso wie Algerien 30 Jahre lang unter Besatzung gelitten hat. Unsere Gebiete wurden lange Jahre von Armenien besetzt gehalten. Während dieser Besatzungsjahre haben wir die Unterstützung unserer arabischen Brüder immer gespürt, wir haben die Unterstützung der Mitgliedsstaaten der Organisation für islamische Zusammenarbeit gespürt. Aserbaidschan hat seinerseits bei allen internationalen Veranstaltungen unsere muslimischen Brüder unterstützt.

AZERTAC zufolge sagte dies Präsident Ilham Aliyev in seiner Rede bei der Eröffnungsveranstaltung des 31. Gipfeltreffens der Arabischen Liga in Algier.

Der Präsident sagte: “Wir haben einen großen Beitrag zur Solidarität der islamischen Welt geleistet. 2017 wurde in Aserbaidschan zum Jahr der islamischen Solidarität erklärt und wir richteten die 4. Islamischen Spiele der Solidarität aus, die sich in ein Sportereignis, in ein Fest der Solidarität und Freundschaft verwandelten.