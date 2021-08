Präsident Ilham Aliyev: Wir erwarten von Russland, dass alle Bestimmungen der dreiseitigen Erklärung umgesetzt werden

Baku, 15. August, AZERTAC

Wir erwarten von Russland, dass alle Bestimmungen der dreiseitigen Erklärung umgesetzt werden.

AZERTAC zufolge sagte das der Präsident der Republik Aserbaidschan Ilham Aliyev in einem Interview mit dem türkischen Fernsehsender “CNN-Türk“.

Aserbaidschan begann einen Befreiungskrieg und befreite sein historisches Gebiet von den Besatzern, fügte der Staatschef hinzu. Im Rahmen des Verhandlungsprozesses beging Armenien immer verschiedene Provokationen gegen uns. Wir führte den Krieg würdig und beachteten alle Kriegsregeln, sagte Präsident Ilham Aliyev.

Was die die Genauigkeit der von Armenien in letzter Zeit überreichten Karten verminter Gebiete anbelangt, sagte der Staatschef, dass nur 25 Prozent dieser Karten genau sind.

Es sind genug Finanzmittel für den Wiederaufbau von Karabach und Ost-Zangazur aufgebracht. Wir brauchen keinen neuen Krieg. Armenier, die in Khankendi und den umliegenden Dörfern leben, müssen in unsere Gesellschaft integriert werden, so Präsident Ilham Aliyev.