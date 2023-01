Präsident Ilham Aliyev: Wir freuen uns darauf, weitere chinesische Unternehmen in Aserbaidschan zu sehen

Baku, 18. Januar, AZERTAC

“Wir haben eine sehr gute Plattform für unsere Zusammenarbeit geschaffen. Wir haben seit 30 Jahren politische Beziehungen, was zeigt, dass wir verlässliche Partner und vertrauenswürdige Freunde sind“.

AZERTAC zufolge sagte dies Präsident Ilham Aliyev in einem Interview mit dem chinesischen Fernsehsender CGTN.

Das Staatsoberhaupt sagte: “Wir arbeiten im Rahmen internationaler Institutionen eng zusammen. Wir haben immer die territoriale Integrität und Souveränität des anderen unterstützt und eine sehr starke politische Plattform aufgebaut. Darauf aufbauend konstruieren wir nun einen Rahmen für unsere wirtschaftliche Zusammenarbeit. Und in der heutigen Welt ist es sehr wichtig, weil wir neue Herausforderungen, Probleme und Möglichkeiten haben.“

“Wir unterstützen die Mittelkorridor-Initiative von Präsident Xi voll und ganz. So viele chinesische Unternehmen aus der IT-Branche sind seit vielen Jahren in Aserbaidschan präsent. Wir freuen uns darauf, weitere chinesische Unternehmen in Aserbaidschan zu sehen“, fügte Präsident Ilham Aliyev hinzu.