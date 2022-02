Präsident Ilham Aliyev: Wir freuen uns darüber, dass sich Aserbaidschan- Iran Beziehungen-in aufsteigender Linie entwickeln

Baku, 11. Februar, AZERTAC

Die historisch gewachsenen Beziehungen zwischen der Republik Aserbaidschan und der Islamischen Republik Iran schöpfen aus dem Willen unserer Völker, die immer in einer Atmosphäre der Freundschaft und guter Nachbarschaft gelebt haben und gemeinsame moralische Werte teilen. Wir legen besonderen Wert auf unsere zwischenstaatlichen Beziehungen, die auf solch soliden Grundlagen beruhen, heißt es in einem Glückwunschschreiben des aserbaidschanischen Präsidenten Ilham Aliyev an den Präsidenten der Islamischen Republik Iran Ibrahim Raisi anlässlich des Siegestages der Islamischen Revolution.

“ Wir freuen uns darüber, dass sich die aserbaidschanisch- iranischen Beziehungen-in aufsteigender Linie entwickeln. Der politische Dialog ist auf hoher Ebene, gegenseitige Besuche und regelmäßige Treffen sowie unterzeichnete Dokumente tragen zum Ausbau unserer Zusammenarbeit bei. Die Ausweitung der Kooperationsbeziehungen von Tag zu Tag in den Bereichen Wirtschaft, Handel, Energie, Verkehr und in anderen Sektoren ist ein deutliches Beispiel dafür.

Ich erinnere mich mit Genugtuung an mein Treffen mit Ihnen in Aschchabad in einer Atmosphäre gegenseitigen Verständnisses. Ich glaube, dass unser intensiver Meinungsaustausch und unsere Diskussionen dazu beitragen werden, die bestehenden Beziehungen weiterzuentwickeln und sie in eine qualitativ neue Etappe zu einzuleiten.

Präsident Ilham Aliyev zeigte sich zuversichtlich, dass sich die aserbaidschanischen-iranischen Beziehungen zum Wohle beider Völker durch gemeinsame Anstrengungen weiterentwickeln und stärken werden“, heißt es in dem Glückwunschschreiben des aserbaidschanischen Präsidenten.