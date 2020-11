Präsident Ilham Aliyev: Wir haben dank unseren heldenhaften Soldaten Sieg errungen VIDEO

Baku, 24. November, AZERTAC

Heute wird unsere Erfahrung auf dem Gebiet der modernen Kriegsführung in vielen Ländern, in den Industrieländern, untersucht. Heute weisen viele Experten darauf hin, dass Aserbaidschan einen Krieg des 21. Jahrhunderts geführt hat. Zum ersten Mal im 21. Jahrhundert wurden in kurzer Zeit historische Erfolge erzielt.

Das sagte der Präsident der Republik Aserbaidschan und Oberbefehlshaber der Streitkräfte Ilham Aliyev bei seinem Besuch in der aus der Okkupation befreiten Stadt Aghdam, wie AZERTAC berichtete.

Das Staatsoberhaupt machte darauf aufmerksam, dass er auf dem Weg nach Aghdam mindestens drei Verteidigungslinien gesehen hat: "Nach den Angaben, die ich vom Militär erhalten habe, gibt es jedoch fünf Verteidigungslinien. Es gibt auch einige in der Region Füsuli. Dank dem Heldentum und der Professionalität der aserbaidschanischen Soldaten und Offiziere wurden diese feindlichen Verteidigungsanlagen durchbrochen. Wir sind technisch mit den modernsten Waffen ausgestattet und der Zweite Karabachkrieg hat es bewiesen. Es gibt Videos, die derzeit studiert werden und in vielen Ländern studiert und in die Militärbücher aufgenommen werden."

Der Präsident sagte, es sei unmöglich, den Krieg allein mit Waffen zu gewinnen. "Es gibt Soldaten, Offiziere, die die Flagge hissen, sie auf feindliche Positionen setzen und in den von der Besatzung befreiten Gebieten hissen. Unsere Soldaten und Offiziere kämpften wie Löwen. Wir haben Märtyrer. Gott habe ihre Seelen gnädig! Wir haben auch verwundete Soldaten. Lieber Gott, wir bitten dich, dass sie wieder gesund werden. Viele von ihnen haben sich bereits erholt. Wir haben dank unserer heldenhaften Soldaten und Offiziere den Sieg errungen. Ich bin mir sicher, dass nur die Operation der Befreiung der Stadt Schuscha aus der armenischen Besatzung in die Geschichte eingehen wird. Wir können sagen, dass wir mit Kleinwaffen Täler, Schluchten, Wälder und Berge überquert, den Feind beim Nahkampf zerstört und Schuscha, die Krone von Karabach, befreit haben", fügte Präsident Ilham Aliyev hinzu.