Präsident Ilham Aliyev: Wir haben der ganzen Welt bewiesen, dass Karabach immer aserbaidschanisches Gebiet war

Baku, 8. November, AZERTAC

Wir haben der ganzen Welt bewiesen, dass Karabach immer das aserbaidschanische Gebiet war. Wir haben bewiesen, dass die Aserbaidschaner seit Jahrhunderten in dieser Region leben. Wir haben bewiesen, dass die armenische Bevölkerung vor 200 Jahren in dieses Gebiet umgesiedelt wurde, wie sie, zu welchen Zwecken umgesiedelt wurde, wir der Weltgemeinschaft alles mit Beweisen und Fakten gezeigt haben. Wir haben bewiesen, dass Berg-Karabach ein historisches, uraltes Gebiet Aserbaidschans ist, und dieses Problem muss auf der Grundlage der Normen und Grundsätze des Völkerrechts gelöst werden.

Das erklärte Präsident, Oberbefehlshaber Ilham Aliyev, in seiner nächsten TV-Ansprache an die aserbaidschanische Bevölkerung in der Märtyreralle, wie AZERTAC berichtete.

Hier sei erwähnt, dass Schuscha, die schönste Ecke Aserbaidschans, das Herz von Karabach, die Wiege der Musik und Kultur heute von der siegreichen Aserbaidschanischen Armee aus der armenischen Okkupation befreit worden ist.