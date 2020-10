Präsident Ilham Aliyev: Wir haben genug Munition und zeigen sie auf dem Schlachtffeld

Baku, 31. Oktober, AZERTAC

Wir sprechen über den Konflikt. Und ob wir die Konvention unterschrieben haben oder nicht, bedeutet nicht, dass wir solche Waffen auch benutzen. Wir haben genug Munition, moderne Waffen, und das zeigen wir auf dem Schlachtfeld.

Das sagte der aserbaidschanische Präsident Ilham Aliyev in seinem Interview mit dem deutschen Fernsehsender ARD als Antwort auf die Frage, warum Aserbaidschan das Übereinkommen über Streumunition der Vereinten Nationen nicht unterzeichnet hat.

"Wir haben genug moderne Waffen und zeigen sie auf dem Schlachtfeld. Dies ist, was wir tun, wir befreien unsere besetzten Gebiete nicht mit Bomben, wir tun es mit unseren Soldaten, die Dörfer, Städte von der Besatzung befreien und die aserbaidschanische Flagge hissen. So wird es gemacht", so das aserbaidschanische Staatsoberhaupt.