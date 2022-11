Präsident Ilham Aliyev: Wir hoffen, dass bald eine Entscheidung über Erweiterung der Durchlasskapazität der TAP-Pipeline getroffen wird

Baku, 25. November, AZERTAC

Aserbaidschan tut sein Bestes, um die Gaslieferungen über die Transadriatische Pipeline (TAP) zu steigern.

Das sagte der aserbaidschanische Präsident Ilham Aliyev in seiner Rede bei der internationalen Konferenz zum Thema “Geopolitik, Sicherheit und Wirtschaft entlang des mittleren Korridors” in Baku, berichtete AZERTAC.

“Wir tun alles in unserer Macht Stehende, um die Energieversorgung zu erweitern. Als die TAP-Pipeline gebaut wurde, gab es Probleme. Aber dank einer entschiedenen Haltung Aserbaidschans zu diesen Problemen konnte unser Land die Energieversorgung Italiens verbessern. Wir sind auf dem laufenden über die zunehmende Nachfrage nach aserbaidschanischem Gas in Italien. Dafür muss jedoch die Durchlasskapazität der TAP-Pipeline erweitert werden. Das können wir nicht im Alleingang tun, weil Aserbaidschan eine Beteiligung von nur 20 Prozent am TAP-Projekt hat. Aber ich hoffe, dass bald eine Entscheidung darüber getroffen wird, denn die TAP-Pipeline arbeitet sowieso mit voller Kapazität“, so Präsident Ilham Aliyev.