Präsident Ilham Aliyev: Wir müssen dieses Problem auf Grundlage historischer Gerechtigkeit lösen. Historische Gerechtigkeit besagt, dass Karabach uraltes aserbaidschanisches Gebiet ist

Baku, 5. Oktober, AZERTAC

Wir müssen dieses Problem auf der Grundlage historischer Gerechtigkeit lösen, weil historische Gerechtigkeit besagt, dass Karabach ein uraltes aserbaidschanisches Gebiet ist, und alle historischen Dokumente, alle unsere Denkmäler zeigen es. Wir zeigten bei Diskussionen immer ein positives Verhalten und die auf dem Tisch liegenden Vorschläge ermöglichen es, dieses Problem zu lösen.

Das sagte Präsident Ilham Aliyev in einem Interview mit dem türkische Sender TRT Haber, als er Vorschläge kommentierte, wie AZERTAC berichtete.

Was die Beilegung des Konflikts in Etappen anbelangt, sagte das Staatsoberhaupt: “In der ersten Phase ziehen sich armenische Truppen aus den fünf Distrikten und in der nächsten Phase aus zwei weiteren Rayons zurück. Dann werden die aus Berg-Karabach vertriebenen Aserbaidschaner nach Berg-Karabach zurückkehren, einschließlich Schuscha. Die Grenze zwischen Armenien und Aserbaidschan wird geöffnet, der Handel beginnt, danach kommen die Menschen miteinander in Kontakt. Auf diese Art und Weise wird der Frieden wiederhergestellt werden. Das ist unsere Position, und dies ist die Haltung internationaler Vermittler und Co-Vorsitzenden. Armenien akzeptiert dies nicht. Darüber hinaus sagte der armenische Verteidigungsminister vor einigen Monaten, wir müssten einen neuen Krieg um neue Böden beginnen.