Präsident Ilham Aliyev: Wir schätzen es hoch ein, dass Shavkat Mirziyoyev nach seiner Wahl zum Präsidenten Usbekistans Aserbaidschan seinen ersten Staatsbesuch abstattet

Baku, 23. August, AZERTAC

„Wir schätzen es hoch ein, dass Sie Aserbaidschan nach Ihrer Wahl zum Präsidenten Usbekistans Ihren ersten Staatsbesuch abstatten. Das ist ein Zeichen füp unsere Brüderlichkeit, unsere Freundschaft und Ihrer Haltung gegenüber unserem Land und unserem Volk“, sagte der Stastpräsident von Aserbaidschan in einer gemeinsamen Presseerklärung nach den Gesprächen mit seinem usbekischen Amtskollegen.

Präsident Ilham Aliyev betonte, dass das befreundete usbekische Volk erneut großes Vertrauen in Shavkat Mirziyoyev gesetzt und seine Bemühungen um nachhaltige Entwicklung in Usbekistan hoch eingeschätzt habe, und sagte: „Unter Ihrer Führung schreitet das Bruderland erfolgreich auf dem Weg des Aufbaus voran.“ Ich hatte wiederholt die Gelegenheit, mit eigenen Augen zu sehen, welche große Transformation unter Ihrer Führung in Usbekistan im Gange ist, und sie dient der Entwicklung Ihres Landes, der Stärkung seines Potenzials und seiner Verteidigungsfähigkeit sowie der Stärkung seiner Autorität auf internationaler Ebene."