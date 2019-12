Präsident Ilham Aliyev: Wir werden als zwei Bruderländer weiter voranschreiten

Baku, 30. November, AZERTAC

Wir werden als zwei Bruderländer Schulter an Schulter weiter voranschreiten. Wir freuen uns über die Entwicklung der Türkei. Weil die Macht der Türkei unsere Stärke ist, der Erfolg der Türkei unser Erfolg ist.

Dies erklärte Präsident Ilham Aliyev am Samstag, dem 30. November in seiner Rede bei der Eröffnungsfeier des Abschnitts der Transanatolischen Pipeline (TANAP) in der Ipsala Siedlung der türkischen Provinz Edirne, der sich mit Europa verbindet.

Das Staatsoberhaupt betonte zudem, dass die Großprojekte, die von Aserbaidschan und der Türkei gemeinsam umgesetzt werden, die Macht der beiden Länder zeigen und die wirtschaftliche Macht zu einer politischen Kraft geworden ist: Die Projekte “TANA“ und “Südliche Gaskorridor“ sind Projekte, die auf die Energiesicherheit abzielen. Heute wird überall in der Welt von globaler Energiesicherheit gesprochen. Dieses Thema steht auf der Tagesordnung der Welt. Ich denke, dass ein sehr gutes Format für die Zusammenarbeit etabliert ist. Herstellerland Aserbaidschan, Transitländer und Verbraucherländer arbeiten zusammen. Wir vertreten gleiche Interessen, unser Einkommen wird auch gleichmäßig verteilt. Ich möchte noch einmal betonen, dass all diese Projekte die Stabilität in der Region fördern. “

Präsident Ilham Aliyev zeigte sich zuversichtlich, dass alle Projekte, die auch weiterhin gemeinsam realisiert werden, wie TANAP, Baku-Tiflis-Ceyhan, Baku-Tiflis-Erzurum, Baku-Tiflis-Kars erfolgreich sein werden. Die Türkei und Aserbaidschan werden mit Zuversicht weiter voranschreiten.