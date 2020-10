Präsident Ilham Aliyev: Wir werden dort Städte wieder aufbauen

Baku, 13. Oktober, AZERTAC

Wir werden dort Städte, alle zerstörten Orte und Siedlungen wieder aufbauen. Sie werden bereits von unserer Armee kontrolliert. Unsere Medienvertreter besuchen bereits einige der befreiten Länder. In einigen Fällen nimmt das Militär selbst Videos auf und stellt fest, dass fast alle Gebäude in jenen Gebieten von armenischen Faschisten und Nazis zerstört wurden. Die Welt muss und wird das sehen.

Das erklärte der Präsident Ilham Aliyev in einem Interview mit dem türkischen Fernsehsender Haber Global, wie AZERTAC berichtete.

Das Staatsoberhaupt sagte zudem, dass die Armenier fast alle aserbaidschanische Dörfer dort zerstört haben. Sie taten so, dass Aserbaidschaner nicht mehr dorthin zurückkehren können. Aber sie kennen den Willen des aserbaidschanischen Volkes nicht. Wir haben das Dorf Jojuq Marjanli im Laufe von acht Monate lang neu aufgebaut. Jetzt leben dort Menschen, es gibt Gas, Wasser, Strom, eine Moschee, ein Krankenhaus, eine Schule, Häuser, alles. Wir müssen all diese Böden in ein Paradies verwandeln.

"Deshalb müssen wir jetzt an einem Entwicklungsplan jener Regionen arbeiten, entsprechende Anweisungen wurden bereits gegeben. Die Planung wird so vorbereitet, dass die aserbaidschanische Bevölkerung in diese Regionen zurückkehren und sich dort so schnell wie möglich niederlassen kann“, so Präsident Ilham Aliyev.