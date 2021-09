Präsident Ilham Aliyev: Wir werden notwendige Schritte für Entwicklung jeder Region unternehmen

Baku, 14. September AZERTAC

Selbstverständlich werden wir die notwendigen Schritte für die Entwicklung jeder Region unternehmen. Der Abschluss großer Infrastrukturprojekte bedeutet nicht, dass wir diese finanzielle und materielle Unterstützung einstellen werden. Nein, das werden wir, aber wir werden es gezielt tun, unter Berücksichtigung aller Regeln.

Das sagte Präsident Ilham Aliyev in seiner Rede beim Empfang neuer Leiter der Exekutiven der Bezirke Dschalilabad und Schämkir, berichtete AZERTAC.

“Die festgenommenen Chefs der Exekutiven haben nicht nur in den Distrikten Dschalilabad und Schämkir, sondern auch in anderen Rayons grob gegen Tenderverfahren verstoßen. Mit anderen Worten, Unternehmen, die mehreren Vorstandsvorsitzenden oder seinen Stellvertretern nahestehen, haben in der Regel Tender für die Durchführung von staatlichen Projekten und öffentlichen Aufträgen gewonnen. Wieso? Denn auch hier haben sich Bestechung und Unterschlagung weit verbreitet, und das ist ein großer Verlust für den Staatshaushalt. “Hätte es keine Fälle von Korruption und Bestechung gegeben, so würde unser Staatshaushalt erheblich steigen“, fügte der Präsident hinzu.

Präsident Ilham Aliyev sagte zudem, die zusätzlichen Gewinne aus den heutigen Reformen zielen in erster Linie darauf ab, den Lebensstandard der Menschen zu verbessern. Obwohl es der neunte Monat des Jahres ist, haben Transparenz und Reformen zu einem Überschuss des Staatshaushalts geführt, und der größte Teil dieses Überschusses wird für soziale Zwecke ausgegeben, so Präsident Ilham Aliyev.