Präsident Ilham Aliyev: Wir wollen in Frieden und Ruhe leben

Baku, 29. April, AZERTAC

Wir wollen in Frieden und Ruhe leben. Es ist an der Zeit, ein Friedensabkommen zu unterzeichnen.

Das sagte der Präsident der Republik Aserbaidschan Ilham Aliyev in seiner Rede bei der internationalen Konferenz “Entwicklung und Zusammenarbeit“, die am Freitag, dem 29. April an der ADA-Universität in Baku veranstaltet wurde.

Der Staatschef wies darauf hin, dass solche Veranstaltungen auch in Europa, Russland, der Türkei und den Vereinigten Staaten stattfinden könnten, damit wir mit der öffentlichen Diplomatie und der Volksdiplomatie beginnen können.

“Auch Experten aus Armenien können zu solchen Veranstaltungen eingeladen werden. Das heißt, zu solchen Veranstaltungen können auch Experten eingeladen werden, die sich für den Frieden einsetzen und ihn fördern. Das kann eine gute Grundlage sein“, so Präsident Ilham Aliyev.