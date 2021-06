Präsident Ilham Aliyev: Zusammenarbeit mit Vereinten Nationen ist für Aserbaidschan von besonderer Bedeutung

Baku, 22. Juni, AZERTAC

Die Zusammenarbeit mit den Vereinten Nationen ist für Aserbaidschan von besonderer Bedeutung. Aserbaidschan setzt sich aktiv sowohl als Mitglied der Vereinten Nationen, als auch als amtierender Vorsitzender der Blockfreien-Bewegung für den Kampf der Organisation gegen globale Herausforderungen ein und unterstützt ihre aktive Position zu Fragen, die die Weltgemeinschaft betreffen, und wird auch weiterhin dazu beitragen.

Darüber schrieb der Präsident von Aserbaidschan Ilham Aliyev in seinem Glückwunschschreiben, das er dem Generalsekretär der Vereinten Nationen António Guterres zu seiner Wiederwahl zum UN-Generalsekretär sandte.

Präsident Ilham Aliyev wünschte António Guterres eine glückliche Hand und zeigte sich in seinem Glückwunschschreiben zuversichtlich, dass er in seinen bevorstehenden Aktivitäten weiterhin zur Stärkung der Rolle der UNO als wichtiges Instrument zur Wahrung von Frieden und Sicherheit in der Welt sowie zur Förderung der internationalen Zusammenarbeit beitragen wird.