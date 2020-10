Präsident Ilham Aliyev adressiert Brief an Präsident Recep Tayyip Erdogan

Baku, 3. Oktober, AZERTAC

Der Präsident von Aserbaidschan, Ilham Aliyev, adressierte heute einen Brief an den türkischen Präsidenten, Recep Tayyip Erdogan, wie AZERTAC berichtet.

In seinem Brief machte das aserbaidschanische Staatsoberhaupt darauf aufmerksam, dass die armenischen Streitkräfte am 27. September des laufenden Jahres eine weitere Provokation gegen Aserbaidschan begangen und mit verschiedenen Waffen, einschließlich schwerer Artillerie, aserbaidschanische Siedlungen sowie militärische Stellungen der aserbaidschanischen Armee aus verschiedenen Richtungen beschossen hat. Im Brief heißt es weiter, dass bei dieser bewaffneten Provokation der armenischen Seite aserbaidschanische Soldaten, 19 Zivilisten, darunter zwei Kinder, getötet, 55 weitere Zivilisten verletzt wurden. Daraufhin startete die aserbaidschanische Armee eine Gegenoffensive.

Präsident Ilham Aliyev sprach in seinem Schreiben die Bedeutung der Annahme einer Erklärung des türkischen Rates vom 28. September 2020 über die Beilegung des armenisch-aserbaidschanischen Berg-Karabach-Konflikts auf der Grundlage der Souveränität, im Rahmen der territorialen Integrität und Unverletzlichkeit der international anerkannten Grenzen der Republik Aserbaidschan an und bedankte sich bei seinem türkischen Amtskollegen für diese Erklärung.

Der Präsident von Aserbaidschan wünschte dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan gute Gesundheit, viel Erfolg bei seiner Arbeit, sowie dem brüderlichen türkischen Volk Frieden und Wohlstand.