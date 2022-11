Präsident Ilham Aliyev besucht Denkmal ”Mutter Albanien“ in Tirana VIDEO

Tirana, 15. November, AZERTAC

Am Dienstag, dem 15. November besuchte der Präsident der Republik Aserbaidschan Ilham Aliyev im Rahmen seines Staatsbesuchs in Albanien das Denkmal ”Mutter Albanien“ in Tirana.

Der aserbaidschanische Präsident legte einen Kranz am Denkmal nieder.

Man teilte Präsident Ilham Aliyev mit, dass das Denkmal auf dem Heldenfriedhof in der albanischen Hauptstadt Tirana zu Ehren der Soldaten, die für Albanien gestorben sind, errichtet wurde.

Das Monument wurde 1971 errichtet. Mutter Albanien ist eine nationale Personifikation Albaniens in Form einer Frauenfigur, die das Land Albanien versinnbildlicht.

Dann besichtigte Präsident Ilham Aliyev die Ansichten von Tirana.