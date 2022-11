Präsident Ilham Aliyev besucht Denkmäler von Nationalleader Heydar Aliyev und Milorad Pavic im Tašmajdan Park in Belgrad

Belgrad, 23. November, AZERTAC

Am Mittwoch, dem 23. November hat der Präsident der Republik Aserbaidschan Ilham Aliyev, der zu einem offiziellen Besuch in der Republik Serbien weilt, die Denkmäler von Nationalleader des aserbaidschanischen Volkes Heydar Aliyev und dem herausragenden serbischen Schriftsteller Milorad Pavic im Tašmajdan in der Hauptstadt Belgrad besucht.

Das aserbaidschanische Staatsoberhaupt legte einen Kranz an den Denkmälern nieder.

Hier sei erwähnt, dass das im Tašmajdan errichtete Denkmal von großem Leader Heydar Aliyev im Jahr 2011 unter Beteiligung von Präsident Ilham Aliyev enthüllt wurde.

Die Errichtung des Denkmals der weltberühmten politischen Persönlichkeit Heydar Aliyev im Tašmajdan in der Hauptstadt Belgrad ist ein Zeichen für die bestehenden engen Beziehungen zwischen den beiden Ländern.