Präsident Ilham Aliyev besucht Fachmesse “Bakutel-2017”

Baku, 6. Dezember, AZERTAC

Aserbaidschans Präsident Ilham Aliyev, seine Ehegattin Mehriban Aliyeva und ihre Tochter Leyla Aliyeva haben am Mittwoch, dem 6. Dezember die XXIII. Aserbaidschanische Internationale Fachmesse für Informations- und Telekommunikationstechnik “Bakutel-2017” besucht, teilt die Nachrichtenagentur AZERTAC mit.

Minister für Kommunikation und High-Tech Ramin Guluzade informierte das Staatsoberhaupt und seine Ehegattin über die Ausstellung. Er teilte mit, dass an diesjähriger Ausstellung 192 Unternehmen aus 20 Ländern teilnehmen. Die neuen Firmen zeigen mehr Interesse für die Ausstellung. Unter den Debütanten finden sich eine Reihe von führenden Gesellschaften aus Russland, den USA Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE), China, Finnland, Frankreich, Schweden, den Niederlanden, der Türkei und anderen Ländern. Sie präsentieren an ihren nationalen Ständen innovative ICT-Projekte und Produkte sowie Dienstleistungen in diesem Sektor für Aserbaidschan und die gesamte Kaspische Region.

Präsident Ilham Aliyev, seine Ehegattin Mehriban Aliyeva und ihre Tochter Leyla Aliyeva besichtigten dann die Ausstellungspavillons.

Der aserbaidschanische Präsident Aliyev hat bei der Besichtigung der XXIII. Aserbaidschanischen Internationalen Fachmesse für Informations- und Telekommunikationstechnik “Bakutel-2017” Fragen von TV-Sendern “Euronews und „Rossiya-24“ beantwortet.