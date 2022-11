Präsident Ilham Aliyev besucht Märtyrerdenkmal und Nationales Mudschaheddin-Museum in der Hauptstadt Algerien VIDEO

Algier, 1. November, AZERTAC

Am Dienstag, dem 1. November hat der Präsident der Republik Aserbaidschan Ilham Aliyev im Rahmen seines Besuchs in der Demokratischen Volksrepublik Algerien das Märtyrerdenkmal und das Nationale Mudschaheddin-Museum in Algier besucht.

AZERTAC zufolge wurde hier zu Ehren des aserbaidschanischen Staatsoberhauptes Ehrengarde gehalten.

Präsident Ilham Aliyev legte einen Kranz am Denkmal nieder.