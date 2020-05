Präsident Ilham Aliyev besucht Pirsaat Baba-Schrein in Schhamachi

Schamachi, 25. Mai, AZERTAC

Präsident Ilham Aliyev und First Lady Mehriban Aliyeva besuchten am Montag das Heiligtum Pirsaat Baba in der Region Schmachi, um sich über die laufenden Arbeiten im Rahmen des Wiederaufbaus des Heiligtums zu informieren, wie AZERTAC berichtete.

Der Assistent des aserbaidschanischen Präsidenten Anar Alakbarov informierte das Staatsoberhaupt und seine Ehegattin über die Restaurierungs- und Wiederaufbauarbeiten.

Das auf Initiative von Mehriban Aliyeva, der Präsidentin der Heydar Aliyev-Stiftung wiederaufgebaute Pirsaat Baba-Heiligtum ist einer der von Pilgern meist besuchten Wallfahrtsorte.

Präsident Ilham Aliyev und First Lady Mehriban Aliyeva besuchten dann das Grab von Pirsaat Baba.