Präsident Ilham Aliyev besucht Störzuchtfarm im Dorf Yenikend in Neftchala

Neftchala, 18. April, AZERTAC

Am Dienstag, dem 18. April sind der Präsident der Republik Aserbaidschan Ilham Aliyev und die First Lady Mehriban Aliyeva bei ihrem Besuch im Rayon Nefchala in einer Störzuchtfarm im Dorf Yenikend gewesen.

Sie machten sich mit den Bedingungen vertraut, die in der Gesellschaft mit beschränkter Haftung “Azerbaijan Fish Farm” geschaffen wurden.