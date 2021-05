Präsident Ilham Aliyev besucht Yukhary Govharagha-Moschee in Schuscha VIDEO

Schuscha, 13. Mai, AZERTAC

Am Donnerstag, dem 13. Mai haben der Präsident der Republik Aserbaidschan Ilham Aliyev, First Lady Mehriban Aliyeva, ihre Töchter Leyla Aliyeva und Arzu Aliyeva die Yukhary (Obere) Govharagha-Moschee in Schuscha besucht.

Der Präsident und die First Lady wurden über in der Moschee getanen Arbeiten informiert.