Präsident Ilham Aliyev besucht albanische Kirche der Heiligen Jungfrau Maria im Dorf Nij in Gabala

Gabala, 15. Mai, AZERTAC

Am Samstag, dem 15. Mai haben Präsident der Republik Aserbaidschan Ilham Aliyev, First Lady Mehriban Aliyeva und ihre Tochter Leyla Aliyeva die albanische Kirche der Heiligen Jungfrau Maria im Dorf Nij in Gabala besucht, wie AZERTAC mitteilte.