Präsident Ilham Aliyev besucht neu angelegten Park VIDEO

Baku, 2. März, AZERTAC

Am Montag, dem 2. März ist der Präsident der Republik Aserbaidschan, Ilham Aliyev, in einem neu angelegten Park in der Nähe des Zentralen Krankenhauses der Erdölarbeiter gewesen, in den das Denkmal von Schah Ismail Khatai velegt worden ist.

AZERTAC zufolge legte das Staatsoberhaupt einen Kranz am Denkmal nieder.

Eldar Azizov, Bürgermeister von Baku informierte den Präsidenten über die hier geleisteten Arbeiten.

Vusal Karimli, Vorstandsvorsitzender der Baku Transportagentur gab dem Staatsoberhaupt Informationen über die Straßeninfrastruktur in diesem Stadtviertel.

Präsident Ilham Aliyev gab seine entsprechenden Anweisungen zur Verbesserung der neuen Straßeninfrastruktur.