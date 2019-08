Präsident Ilham Aliyev besucht neu gegründete Fischzuchtanlage “NäräMIZ“ im Pirallahi Rayon

Baku, 7. August, AZERTAC

Im Stadtbezirk Pirallahi von Baku ist die neue Fischzuchtanlage “NäräMIZ“ in Betrieb genommen worden. Die neue Fischerei wurde im Rahmen des Projektes “Fischzucht-Komplex Näräkänd“ gegründet.

Staatspräsident Ilham Aliyev und First Lady Mehriban Aliyeva besuchten am Mittwoch, dem 8. August die neue Fischerei und inspizierten hier für die Fischzucht geschaffene Bedingungen. Anschließend verfolgten sie den Produktionsprozess, wie die Nachrichtenagentur AZERTAC berichtet.

In der sechs Hektar großen Fischzuchtanlage werden in der Anfangsphase 100 Tonnen Stör, 25 Tonnen Sterlet und 4 Tonnen schwarzer Kaviar produziert werden. Darüber hinaus ist die Schaffung von 30 Arbeitsplätzen vorgesehen. Die Zahl der Arbeitsplätze wird in Zukunft auf 70 steigen.