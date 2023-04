Präsident Ilham Aliyev empfängt Außenminister von Israel VIDEO

Baku, 19. April, AZERTAC

Der Präsident der Republik Aserbaidschan, Ilham Aliyev, hat am Mittwoch, dem 19. April den Außenminister von Israel, den Ko-Vorsitzenden der Gemeinsamen Kommission, Eli Cohen, zum Gespräch empfangen.

Der Staatspräsident von Aserbaidschan schätzte die Beziehungen zwischen Aserbaidschan und Israel hoch ein und betonte, es bestehe sehr gute politische Beziehungen zwischen den beiden Ländern. Präsident Ilham Aliyev bezeichnete die Eröffnung der Botschaft Aserbaidschans in Israel als Zeichen des hohen Niveaus der Beziehungen und betonte, dass diese Beziehungen auf Freundschaft, gegenseitigem Vertrauen, Respekt und Unterstützung beruhen. Das Staatsoberhaupt hob hervor, dass die Agenda der bilateralen Zusammenarbeit erweitert werde, und betonte besonders die Tätigkeit der Gemeinsamen Kommission zwischen der Regierung der Republik Aserbaidschan und der Regierung des Staates Israel und zeigte sich zuversichtlich, dass dies zur Diversifizierung der Beziehungen beitragen könne.

Präsident Ilham Aliyev zeigte sich zufrieden, dass der Prozess der Modernisierung der Wirtschaft in Aserbaidschan erfolgreich umgesetzt wird, und verwies auf die Bedeutung eines Erfahrungsaustauschs im Bereich der Technologie, einschließlich grüner Energie, Smart City- und Smart Village-Konzepte.

Das Staatsoberhaupt sprach die in der Freihandelszone Alat geschaffenen Bedingungen an und wies darauf hin, es gebe hier gute Möglichkeiten für die Tätigkeit und Beteiligung israelische Unternehmen an neuen Projekten. Zudem sprach man die Möglichkeiten für die Beteiligung des aserbaidschanischen Ölkonzerns SOCAR an der Ausbeutung von Kohlenwasserstoffressourcen in Israel an.

Der israelische Außenminister begrüßte die Eröffnung der Botschaft Aserbaidschans in Israel und zeigte sich zuversichtlich, dass sie zum Aufbau strategischer Beziehungen zwischen den beiden Ländern beitragen wird. Der israelische Chefdiplomat drückte seine Dankbarkeit für die Eröffnung der Botschaft aus. Er sprach einen strategischen Charakter der Beziehungen zwischen Israel und Aserbaidschan an und sagte, dass die freundschaftlichen Beziehungen nicht nur zwischen den beiden Staaten sondern auch zwischen den beiden Völkern bestehen.

Der israelische Außenminister erinnerte daran, dass er Aserbaidschan mit einer großen Delegation besucht habe. Er sprach zugleich die Beziehungen im Bereich Tourismus an und stellte fest, dass die Zahl der Touristen, die aus seinem Land nach Aserbaidschan kommen, zunimmt. Er erwähnte, dass der Handelsumsatz zwischen den beiden Ländern voraussichtlich steige, und fügte hinzu, dass es große Möglichkeiten gebe, ihn noch weiter zu steigern.

Bei dem Treffen betonte man, dass es breite Möglichkeiten für die Entwicklung der Zusammenarbeit in den Bereichen Wirtschaft, Energie, Landwirtschaft, erneuerbare Energien, Investitionen, Wissenschaft, Bildung, Kultur, Tourismus, Sicherheit und auf anderen Gebieten gibt. Es wurde hervorgehoben, dass Aserbaidschan an Israels Erfahrungen in den Bereichen Wasserressourcenmanagement und Meerwasserentsalzung, Verhinderung der Wüstenbildung, Entwicklung der Landwirtschaft unter Wüsten- und Halbwüstenlandwirtschaft für Aserbaidschan interessiert ist.