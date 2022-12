Präsident Ilham Aliyev empfängt Delegation um Investitionsminister von Saudi-Arabien VIDEO

Baku, 18. Dezember, AZERTAC

Der Präsident der Republik Aserbaidschan, Ilham Aliyev, hat heute eine Delegation unter der Leitung des Investitionsministers des Königreichs Saudi-Arabien, des Ko-Vorsitzenden der zwischenstaatlichen gemeinsamen Kommission zwischen der Republik Aserbaidschan und dem Königreich Saudi-Arabien, Khalid Bin Abdulaziz Al-Falih, zum Gespräch empfangen.

Unter Hinweis darauf, dass die Beziehungen zwischen der Republik Aserbaidschan und dem Königreich Saudi-Arabien auf einem hohen Niveau sind, bezeichneten die Seiten dies als Ergebnis der Anstrengungen sowohl des Präsidenten von Aserbaidschan und des Königs von Saudi-Arabien als auch des Kronprinzen von Saudi-Arabien und wiesen darauf hin, dass durch diese Bemühungen die bilateralen Beziehungen noch stärker wurden.

Präsident Ilham Aliyev erinnerte an sein vorheriges Treffen mit Khalid Bin Abdulaziz Al-Falih und zeigte sich zuversichtlich, dass die Sitzung der Gemeinsamen Zwischenstaatlichen Kommission zwischen der Republik Aserbaidschan und dem Königreich Saudi-Arabien erfolgreich verlaufen wird. Der Staatschef betonte die Bedeutung des Wirtschaftsforums Aserbaidschan-Saudi-Arabien, das morgen stattfindend soll.

Präsident Ilham Aliyev sagte, dass das hohe Niveau der Beziehungen zwischen den beiden Ländern im politischen Bereich eine gute Grundlage für die Entwicklung der bilateralen Beziehungen bildet, und erklärte, dass die beiden Seiten an der Geschäftsbeziehungen, einschließlich der Ausweitung der Beziehungen in den Bereichen Investitionen und Energie interessiert seien. In diesem Zusammenhang bezeichnete Präsident Ilham Aliyev das Projekt des Baus einer Windkraftanlage in Aserbaidschan durch das Unternehmen ACWA Power des Königreichs Saudi-Arabien als Beispiel für eine gegenseitig vorteilhafte Zusammenarbeit. Präsident Ilham Aliyev verwies darauf, dass Aserbaidschan ein großes Potenzial für die Entwicklung alternativer Energien und der Windenergie hat.

Der Präsident von Aserbaidschan begrüßte den geplanten Besuch der Delegation des Königreichs Saudi-Arabien in den befreiten Gebieten des Landes, und ihr Interesse an den dort durchgeführten Wiederaufbauarbeiten und schätzte den Wunsch der Geschäftskreise des Königreichs Saudi-Arabien, in Aserbaidschan zu investieren, hoch ein.

Khalid Bin Abdulaziz Al-Falih sagte, dass es ihm eine große Ehre sei, sich mit Präsident Ilham Aliyev zu treffen, und dankte dem aserbaidschanischen Präsidenten für seine Anweisungen und Empfehlungen zur Ausweitung der Zusammenarbeit.

Khalid Bin Abdulaziz Al-Falih überbrachte Präsident Ilham Aliyev die Grüße des Hüters der beiden Heiligen Moscheen, Königs von Saudi-Arabien, Salman bin Abdulaziz Al Saud, und des Kronprinzen, Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud, und ihre Glückwünsche zu großen Fortschritten, die Aserbaidschan in den letzten Zeiten erzielt hatte.

Präsident Ilham Aliyev dankte für die Grüße und Glückwünsche und bat den Minister, seine Grüße ebenfalls an den König und Kronprinzen von Saudi-Arabien zu übermitteln.

Khalid Bin Abdulaziz Al-Falih dankte Aserbaidschan für die Zusammenarbeit im Rahmen der OPEC+ und für die Unterstützung bei der Ausrichtung einer Reihe internationaler Veranstaltungen in Saudi-Arabien. Er stellte fest, dass sein Land Aserbaidschans faire Position zur Befreiung seiner Gebiete von der Besatzung immer unterstützt habe.

Khalid Bin Abdulaziz Al-Falih betonte besonders, dass die großen Restaurierungs- und Wiederaufbauarbeiten, die in den befreiten Gebieten Aserbaidschans durchgeführt werden, im Königreich Saudi-Arabien immer noch mit großer Freude verfolgt werden. Der Gast sagte zudem, dass Saudi-Arabien ein zuverlässiger Partner Aserbaidschans ist, und sagte: “Wir sind sehr glücklich und hoffen, dass Ihr Übergang zum Frieden durch Wiederaufbau und Wiederherstellung erfolgreich sein wird.“ Der Minister brachte seine Hoffnung zum Ausdruck, dass dies der Region Wohlstand bringen werde.

Khalid Bin Abdulaziz Al-Falih sprach die Bedeutung des 30. Jahrestages der Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen den beiden Ländern an.

Der saudi-arabische Minister hob die Bedeutung der von Aserbaidschan durchgeführten Projekte im Bereich der Energiesicherheit der Europäischen Union, einschließlich des gestern in Rumänien unterzeichneten Abkommens, hervor.

Im Laufe des Gesprächs betonten die Seiten die Wichtigkeit der weiteren Stärkung der wirtschaftlichen Zusammenarbeit und diskutierten die Beteiligung von Unternehmen aus dem Königreich Saudi-Arabien an Projekten zur Erzeugung erneuerbarer Energien in Aserbaidschan. Man erwähnte, dass das Königreich Saudi-Arabien daran interessiert ist, in neue Projekte in diesem Bereich sowie in die Landwirtschaft und andere Bereiche zu investieren.

Die Seiten tauschten Meinungen über die Finanzierung von Projekten in Aserbaidschan durch den Entwicklungsfonds und des staatlichen Investitionsfonds des Königreichs Saudi-Arabien aus.

Dann ließ man sich fotografieren.