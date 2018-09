Präsident Ilham Aliyev empfängt Delegation um Vorsitzenden des Komitees für Sonderolympiade

Baku, 25. September, AZERTAC

Am Dienstag, dem 25. September hat der Präsident der Republik Aserbaidschan, Ilham Aliyev, eine Delegation um den Vorsitzenden des Komitees für Sonderolympiade, Timothy Shriver sowie weltberühmte Sportler Vladimir Grbić, Nadia Comăneci und Bart Conner zum Gespräch empfangen, wie AZERTAC berichtete.

Der aserbaidschanische Staatschef äußerte sich zufrieden über die Abhaltung des 20. Globalen Forums junger Leader der Special Olympics in Aserbaidschan und brachte seine Hoffnung zum Ausdruck, dass die Veranstaltung den Gästen gute Gelegenheit bietet, Aserbaidschan näher kennen zu lernen.

Delegationsmitglieder betonten, dass die Entwicklungsprozesse in unserem Land einen tiefen Eindruck bei ihnen erweckt hatten. Timothy Shriver zeigte sich zufrieden über die Abhaltung Forums gewidmet dem 50. Jahrestag der Special Olympics in Aserbaidschan und bedankte sich beim aserbaidschanischen Staatsoberhaupt für die Unterstützung. Der Gast schätzte die Austragung von großen internationalen Turnieren in Aserbaidschan, einschließlich der Formel 1 und der Judo-Weltmeisterschaft sowie anderen wichtigen Wettkämpfen hoch ein.

Präsident Ilham Aliyev übermittelte seinen Glückwunsch zum 50. Jahrestag der Special Olympics und betonte den Beitrag Aserbaidschans zum Forum. Er schätzte den Beitrag der Special Olympics zur Integration von Menschen mit geistiger Behinderung in die Gesellschaft hoch ein.

Präsident Ilham Aliyev machte darauf aufmerksam, dass in Aserbaidschan wichtige Maßnahmen in dieser Richtung getroffen und eine Reihe von Sozialprogrammen umgesetzt werden.