Präsident Ilham Aliyev empfängt EU-Delegation VIDEO

Baku, 4. Dezember, AZERTAC

Am 4. Dezember hat der Präsident der Republik Aserbaidschan, Ilham Aliyev, eine Delegation um den neu ernannten EU-Sonderbeauftragten für den Südkaukasus und die Krise in Georgien, Toivo Klaar, zum Gespräch, empfangen.

Der Gast sagte, dass es sein erster Besuch in Baku ist. Toivo Klaar betonte, dass die großen Entwicklungsprozesse in Baku einen großen Eindruck bei ihm erweckt haben. Der neu ernannte EU-Sonderbeauftragte für den Südkaukasus und die Krise in Georgien fügte hinzu, dass er Aserbaidschan noch näher kennenlernen will.

Der aserbaidschanische Staatschef brachte seine Hoffnung zum Ausdruck, dass Toivo Klaar in der Zukunft Aserbaidschan, einschließlich die Regionen unseres Landes oft besuchen wird. Staatspräsident Ilham Aliyev wünschte ihm viel Erfolg und eine glückliche Hand bei seiner Arbeit.

Die Seiten tauschten sich über den aktuellen Zustand des armenisch-aserbaidschanischen Bergkarabach-Konflikts und den Verhandlungsprozess für die Beilegung des Konflikts aus.