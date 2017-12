Präsident Ilham Aliyev empfängt Exekutivdirektor der Konferenz der Präsidenten der amerikanischen-jüdischen Organisationen VIDEO

Baku, 20. Dezember, AZERTAC

Aserbaidschans Präsident Ilham Aliyev hat am Mittwoch, dem 20. Dezember den Exekutivdirektor der Konferenz der Präsidenten der größeren amerikanischen-jüdischen Organisationen (Conference of Presidents of Major American Jewish Organizations) Malcolm Hoenlein zum Gespräch empfangen, gibt die Nachrichtenagentur AZERTAC bekannt.

Malcolm Hoenlein erinnerte mit Befriedigung an seine früheren Treffen mit Präsident Ilham Aliyev. Der Gast sagte: “Jedes Mal, wenn ich nach Baku komme, sehe ich hier sehr große Änderungen und diese Entwicklung macht bei mir tiefen Eindruck.“ Er zeigte sich zufrieden mit der Teilnahme an der bevorstehenden internationalen Konferenz in Baku zum Thema “2017- Jahr der islamischen Solidarität: Interreligiöser und interkultureller Dialog“.

Präsident Ilham Aliyev betonte die Wichtigkeit der internationalen Konferenz “2017- Jahr der islamischen Solidarität: Interreligiöser und interkultureller Dialog“ und wies auf die Bedeutung der Beteiligung von Malcolm Hoenlein an dieser Veranstaltung und zeigte sich zuversichtlich, dass die Konferenz zu weiterer Verbesserung der Beziehungen zwischen den Religionen und Völkern beitragen wird.

Im Laufe des Gesprächs wurde hervorgehoben, dass in Aserbaidschan alle Voraussetzungen für das friedliche Zusammenleben von Vertretern aller Nationen und Religionen, einschließlich der jüdischen Gemeinden geschaffen sind. Präsident Ilham Aliyev wies darauf hin, dass Baku zum Austragungsort der repräsentativen internationalen Veranstaltungen geworden ist.

Die Seiten erwähnten beim Gespräch die erfolgreiche Entwicklung der Beziehungen zwischen Aserbaidschan und den Vereinigten Staaten in verschiedenen Bereichen.