Präsident Ilham Aliyev empfängt Exekutivdirektor der Konferenz der Präsidenten der größeren amerikanischen-jüdischen Organisationen Malcolm Hoenlein

Baku, 20. Dezember, AZERTAC

Aserbaidschans Präsident Ilham Aliyev hat am Mittwoch, dem 20. Dezember den Exekutivdirektor der Konferenz der Präsidenten der größeren amerikanischen-jüdischen Organisationen (Conference of Presidents of Major American Jewish Organizations) Malcolm Hoenlein, zum Gespräch empfangen, gibt die Nachrichtenagentur AZERTAC bekannt.