Präsident Ilham Aliyev empfängt Generalsekretär des Golf-Kooperationsrates der Arabischen Staaten VIDEO

Baku, 18. Oktober, AZERTAC

Aserbaidschans Präsident Ilham Aliyev hat am Mittwoch, dem 18. Oktober eine Delegation um den Generalsekretär des Golf-Kooperationsrates der Arabischen Staaten, Abdul Latif bin Rashid Al Zayani, zum Gespräch empfangen, gibt die Nachrichtenagentur AZERTAC bekannt.

Abdul Latif bin Rashid Al Zayani übermittelte Präsident Ilham Aliyev die Grüße der Leiter von Mitgliedsstaaten des Golf-Kooperationsrates der Arabischen Staaten und sagte. "Wir schätzen das aktuelle Niveau der bestehenden Beziehungen hoch ein und sind an deren weiteren Stärkung interessiert. Wir bedanken uns bei Ihnen für Ihre Führungsrolle bei der Entwicklung dieser Beziehungen.“

Der Gast betonte die Bedeutung des Business-Forums Aserbaidschan-Golf-Kooperationsrat der Arabischen Staaten in Baku in Hinsicht auf die Erweiterung der wirtschaftlichen Beziehungen zwischen Aserbaidschan und den Mitgliedstaaten der Organisation und äußerte sich zufrieden über ihre Teilnahme an dieser Veranstaltung. Er wies darauf hin, dass die Stärkung der Zusammenarbeit mit Aserbaidschan unter dem Gesichtspunkt der Gewährleistung der Sicherheit, Stabilität und wirtschaftlichen Entwicklung in der Region sehr wichtig sei. Abdul Latif bin Rashid Al Zayani betonte beim Gespräch mit Genugtuung die Zunahme der aus den Golfstaaten nach Aserbaidschan kommenden Touristen.

Staatspräsident unterstrich die erfolgreiche Entwicklung der Beziehungen zwischen Aserbaidschan und Mitgliedsstaaten, das Vorhandensein von starken politischen Beziehungen zu diesen Ländern. Präsident Ilham Aliyev betonte die Bedeutung der gegenseitigen Besuche auf hoher Ebene in Bezug auf die Erweiterung der Beziehungen.

Das aserbaidschanische Staatsoberhaupt erinnerte daran, dass man in Aserbaidschan große Arbeiten in Richtung der Entwicklung des Tourismus geleistet hat. Präsident Ilham Aliyev sagte, dass man den Touristen in Aserbaidschan große Gastfreundschaft gewährt.

Es gibt auch gute Möglichkeiten für wirtschaftliche Zusammenarbeit, betonte das Staatsoberhaupt. Aserbaidschans Präsident Ilham Aliyev sprach beim Gespräch die die islamischen Spiele der Solidarität an, die vor kurzem in Aserbaidschan ausgetragen worden waren, und verwies auf die Bedeutung der Spiele im Hinblick auf die weitere Stärkung der Beziehungen zwischen den islamischen Ländern.

Beim Gespräch hielten die Seiten die Erweiterung des Luftverkehrs zwischen den Mitgliedsstaaten und Aserbaidschan für zweckmäßig.

Präsident Ilham Aliyev bedankte sich für die Grüße der Leiter der Mitgliedsstaaten des Golf-Kooperationsrates der Arabischen Staaten und bat, seine Grüße ebenfalls an sie zu übermitteln.

Am Ende wurde Präsident Ilham Aliyev ein Erinnerungsgeschenk dargebracht.