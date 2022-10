Präsident Ilham Aliyev empfängt Georgiens Minister für Bildung und Wissenschaft VIDEO

Baku, 26. Oktober, AZERTAC

Am Mittwoch, dem 26. Oktober hat der Präsident der Republik Aserbaidschan Ilham Aliyev den Minister für Bildung und Wissenschaft Georgiens, Mikheil Chkhenkeli, zum Gespräch empfangen.

Das Staatsoberhaupt sprach seinen jüngsten Arbeitsbesuch in Georgien und sagte, dass er erfolgreich war, und im Rahmen des Besuchs sehr fruchtbare Gespräche geführt wurden. Der Präsident wies darauf hin, die Visite sei in Hinsicht auf die zukünftige Entwicklung der brüderlichen Beziehungen zwischen den beiden Nachbarländern sehr wichtig gewesen. Im Laufe der Gespräche in Georgien wurden mehrere Themen in den Bereichen Politik, Wirtschaft, Verkehr, Energie und auf anderen Gebieten erörtert. Präsident Ilham Aliyev wies darauf hin, dass das Bildungsthema einer der wichtigsten Bestandteile der aserbaidschanisch-georgischen Zusammenarbeit ist.

Das Staatsoberhaupt sagte, dass die Schulen in Georgien in aserbaidschanischer Sprache und in Aserbaidschan in georgischer Sprache funktionieren, und bezeichnete dies als gutes Zeichen für bestehende enge Zusammenarbeit im Bildungsbereich. Präsident Ilham Aliyev zeigte sich zuversichtlich, dass der aktuelle Besuch von Mikheil Chkhenkeli zum weiteren Ausbau der Zusammenarbeit zwischen den zuständigen Ministerien der beiden Nachbarländer beitragen wird.

Mikheil Chkhenkeli bedankte sich für den Empfang und wies darauf hin, dass der jüngste Besuch des aserbaidschanischen Präsidenten in Georgien ein historischer Besuch sei, und sagte, dass diese Visite von besonderer Bedeutung für den Ausbau der bilateralen Beziehungen sei. Der georgische Minister sagte, es bestehe eine sehr enge Zusammenarbeit zwischen den Ministerien für Bildung und Wissenschaft der beiden Länder.

Bei dem Treffen wurden Meinungen zu Aussichten für eine Zusammenarbeit ausgetauscht.