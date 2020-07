Präsident Ilham Aliyev empfängt Jeyhun Bayramov im Zusammenhang mit der Ernennung zum neuen Außenminister im Videoformat VIDEO

Baku, 16. Juli, AZERTAC

Der Präsident der Republik Aserbaidschan, Ilham Aliyev, hat am Donnerstag, dem 16. Juli, Jeyhun Bayramov, im Zusammenhang mit der Ernennung zu neuem Außenminister von Aserbaidschan in einem Videoformat zum Gespräch empfangen, wie AZERTAC berichtete.

Präsident Ilham Aliyev hielt eine ausführliche Rede beim Online-Empfang.

Der Staatschef sagte: “Heute ernenne ich Sie zum Außenminister. Ich bin zuversichtlich, dass Sie dieses große Vertrauen rechtfertigen werden. Obwohl dieses Gebiet für Sie neu ist, haben Sie große Erfahrungen auf dem Gebiet der Verwaltung. Sie haben in verschiedenen Posten gearbeitet, unter anderem als Minister.“

Dann sprach Präsident Ilham außenpolitische Prioritäten Aserbaidschans an und machte darauf aufmerksam, dass Sie in Ihren Aktivitäten ein besonderes Augenmerk auf die Beilegung des armenisch-aserbaidschanischen Berg-Karabach-Konfliktes richten müssen. Dies ist eine zentrale Frage für uns. Das ist ein nationales Thema, so Präsident Ilham Aliyev.