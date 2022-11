Präsident Ilham Aliyev empfängt Minister für Kabinettsangelegenheiten der VAE VIDEO

Baku, 29. November, AZERTAC

Am Dienstag, dem 29. November hat der Präsident der Republik Aserbaidschan, Ilham Aliyev, den Minister für Kabinettsangelegenheiten der Vereinigten Arabischen Emirate, Mohammad bin Abdullah Al Gergawi, zum Gespräch empfangen.

Mohammad bin Abdullah al Gergawi überbrachte dem aserbaidschanischen Staatsoberhaupt herzliche Grüße und freundliche Worte des Präsidenten der Vereinigten Arabischen Emirate, Scheich Mohammed bin Zayed Al Nahyan, und des Vizepräsidenten Scheich Mohammed bin Rashid Al Maktoum.

Präsident Ilham Aliyev bedankte sich für die Grüße und freundlichen Worte und bat den Minister, seine Grüße ebenfalls dem Präsidenten sowie dem Vizepräsidenten der Vereinigten Arabischen Emirate zu übermitteln.

Zudem wurde betont, dass die bestehenden engen Freundschaftsbeziehungen zwischen den Leadern der beiden Länder von großer Bedeutung für die Entwicklung der Beziehungen der beiden Staaten ist.

Mohammad bin Abdullah al-Gergawi sagte seinerseits, er sei tief beeindruckt von der Schönheit von Baku und betonte, dass die Vereinigten Arabischen Emirate als Bruderland Aserbaidschans Errungenschaften in allen Bereichen unter der Führung von Präsident Ilham Aliyev begrüßen. Er sagte, dass auch zwischen den zuständigen Ministerien und öffentlichen Behörden der beiden Länder eine enge Zusammenarbeit aufgebaut worden sei.

Mohammad bin Abdullah al-Gergawi sagte, dass er beim Besuch in Aserbaidschan das ASAN-Zentrum besucht und das Konzept mit großem Interesse begrüßt habe, und sagte, er sei Zeuge der öffentlichen Dienste, die hier im bürgerfreundlichen Zentrum den Bürgern in effizienter und schneller Weise geleistet werden. Er fügte hinzu, dass der Bürgerservice “ASAN“, eine der weitsichtigen und hervorragenden Initiativen des aserbaidschanischen Präsidenten sei, und betonte die Bedeutung der Zusammenarbeit in diesem Bereich.

Der aserbaidschanische Präsident sagte, dass Aserbaidschan als befreundetes und Bruderland mit den Errungenschaften der VAE zufrieden sei, und verwies auf seine freundschaftlichen Beziehungen zur Führung der VAE und betonte die Bedeutung der Zusammenarbeit zwischen den beiden Ländern im Bereich der erneuerbaren Energien. Präsident Ilham Aliyev erinnerte im Laufe des Gesprächs an das Investitionsprojekt, das von Masdar, einem der führenden Unternehmen in den VAE in Aserbaidschan durchgeführt wird.

Präsident Ilham Aliyev sprach im Laufe des Gesprächs auch die Zerstörungen an, die Armenien in den aserbaidschanischen Gebieten während der Besatzungsjahre angerichtet haben, und informierte über die Restaurierungs- und Wiederaufbauarbeiten, die heute in diesen Gebieten durchgeführt werden.

Die Seiten erörterten auch Fragen von gemeinsamem Interesse.