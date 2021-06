Präsident Ilham Aliyev empfängt Präsident Recep Tayyip Erdogan in Füsuli Region VIDEO

Füsuli, 15. Juni, AZERTAC

Am Dienstag, dem 15. Juni hat sich der zu einem Staatsbesuch in Aserbaidschan weilende Präsident der Republik Türkei, Recep Tayyip Erdogan, in die Stadt Schuscha begeben.

Der aserbaidschanische Präsident Ilham Aliyev empfing heute den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan und seine Ehegattin Emine Erdogan in der Region Füsuli, wie AZERTAC mitteilte.