Präsident Ilham Aliyev empfängt Präsident und CEO von Boeing Commercial Airplanes VIDEO

Baku, 28. April, AZERTAC

Der Präsident der Republik Aserbaidschan, Ilham Aliyev, hat heute den Präsidenten und CEO von Boeing Commercial Airplanes, Stanley Deal, zum Gespräch empfangen.

Stanley Deal dankte dem Staatschef im Namen von Boeing für seine Führungsrolle bei der Zusammenarbeit mit Aserbaidschan.

Präsident Ilham Aliyev sprach die enge Kooperation Aserbaidschans mit Boeing an und wies auf die Rolle dieser Zusammenarbeit in der Entwicklung des Flugverkehrs des Landes hin. Das Staatsoberhaupt teilte Stanley Deal mit, dass in den letzten Jahren in Aserbaidschan einige neue Flughäfen gebaut wurden, und drei weitere in den befreiten Gebieten Flughäfen gebaut werden.

Der Staatschef zeigte sich zuversichtlich, dass die Zusammenarbeit Aserbaidschans mit Boeing auch weiterhin erfolgreich fortgesetzt wird.