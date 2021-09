Präsident Ilham Aliyev empfängt Premierminister Georgiens VIDEO

Baku, 29. September, AZERTAC

Am Mittwoch, dem 29. September hat der Präsident der Republik Aserbaidschan, Ilham Aliyev, den georgischen Premierminister, Irakli Garibashvili, zum Gespräch empfangen.

Präsident Ilham Aliyev erinnerte an seine Treffen und Telefongespräche mit dem georgischen Premierminister und sagte, dass dabei wichtige Fragen der bilateralen Beziehungen erörtert wurden. Heute werden wir unseren Dialog fortsetzen. Es gab immer einen aktiven politischen Dialog zwischen den beiden Bruderländern. Wir arbeiten in außenpolitischen Fragen eng zusammen, insbesondere in unserer Region, die jetzt neue Herausforderungen und Chancen bietet, fügte der Staatschef hinzu.

Präsident Ilham Aliyev sagte, dass die Stärkung der politischen Beziehungen zwischen Aserbaidschan und Georgien nicht nur für die beiden Völker, sondern auch für die gesamte Region wichtig ist. Der Staatschef sprach gute Fortschritte in der wirtschaftlichen Entwicklung an und sagte, dass der Handelsumsatz wächst. Heute findet eine Sitzung der Regierungskommission statt. Ich bin zuversichtlich, dass dieses Treffen viele wichtige Bereiche abdecken, die geleistete Arbeit überprüfen und unsere nächsten Schritte planen wird, hob der Präsident hervor.

Präsident Ilham Aliyev äußerte sich lobend über das positive Investitionsklima, die Wirtschaftsreformen im Nachbarland Georgien, die es ermöglichen, viele soziale und wirtschaftliche Probleme im Land zu lösen.

“Ich möchte auch Ihrer Regierung zu den großen Erfolgen und der Entwicklung in allen Bereichen gratulieren. Als Freunde und Brüder freuen wir uns über diese Entwicklungsprozesse und wünschen Ihnen und Ihrer Regierung viel Erfolg bei Ihren neuen Unternehmungen“, sagte der Präsident.

Präsident Ilham Aliyev sprach auch über die traditionellen Bereiche der aserbaidschanisch-georgischen Zusammenarbeit wie Öl und Gas, Strom, Verkehr. Dies sind bereits umgesetzte Projekte, und jetzt sehen wir den Nutzen dieser Projekte. Dadurch haben ein ganz besonderes Format der Zusammenarbeit zwischen unseren Ländern entwickelt. Denn diese Projekte sind nicht nur für unsere Länder wichtig, sondern auch für viele Länder im eurasischen Raum. Ich bin mir sicher, dass der heutige Besuch unserer Zusammenarbeit neue Impulse verleihen wird, so Präsident Ilham Aliyev.

Irakli Garibashvili sagte seinerseits, dass Georgien daran interessiert sei, die bilateralen Beziehungen im politischen, wirtschaftlichen, kulturellen und anderen Bereich auszuweiten. Wir sind auch an Frieden und Stabilität in der Region interessiert. Das wird solide Grundlagen für eine starke wirtschaftliche Entwicklung bilden, sagte der georgische Regierungschef.

“Dies ist mein zweiter Besuch in Aserbaidschan in diesem Jahr. Wir haben miteinander mehrmals telefoniert. Ich bin mir sicher, dass wir heute viele Fragen unserer Zukunft diskutieren werden“, so Premierminister Irakli Garibashvili.

Anschließend aßen der Präsident von Aserbaidschan Ilham Aliyev und der Premierminister von Georgien Irakli Garibashvili gemeinsam zu Arbeitsessen.

