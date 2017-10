Präsident Ilham Aliyev empfängt Teilnehmer der 78. Ratssitzung der Kommandos von GUS-Grenztruppen VIDEO

Baku, 18. Oktober, AZERTAC

Aserbaidschans Präsident Ilham Aliyev hat am Mittwoch, dem 18. Oktober Teilnehmer der 78. Sitzung der Kommandos der GUS-Grenztruppen zum Gespräch empfangen, gibt die Nachrichtenagentur AZERTAC bekannt.

Staatspräsident Ilham Aliyev äußerte sich zufrieden über die Abhaltung der Sitzung der Leiter der Grenzdienste von GUS-Staaten in Aserbaidschan und sagte: “Es ist nicht das erste Mal, dass Aserbaidschan ein derartiges Ereignis ausrichtet. Solche Versammlungen stärkt die Zusammenarbeit nicht nur zwischen Grenzschutzbeamten, sondern auch zwischen unseren Ländern, fügte das Staatsoberhaupt hinzu.“

Präsident Ilham Aliyev erinnerte an den nächsten GUS-Gipfel, der vor kurzem in Sotschi stattfand. Aserbaidschan nahm ebenfalls an diesem Gipfel teil, sagte der Staatschef. Aserbaidschans Präsident machte darauf aufmerksam, das die Stärkung der Sicherheit, des Grenzschutzes von großer Bedeutung für alle Teilnehmerstaaten ist. Dies ist eine Grundlage für die Sicherheit unserer Länder und Völker, sagte er. Ein normales, komfortables Leben unserer Bürger, eine komfortable, normale und stabile Entwicklung unserer Länder hängen von Kooperation, dem Informationsaustausch und gegenseitiger Aktivität zwischen ihnen ab, fügte Staatspräsident Ilham Aliyev hinzu.

Präsident von Aserbaidschan sprach beim Gespräch von der Entwicklung der Grenzinfrastruktur in Aserbaidschan sowie dem gesamten Grenzdienst und sagte, dass in den letzten Jahren im Bereich der Stärkung der Grenzen im Lande viel getan wurde. Er sprach zugleich das Thema der internationalen Terrorismusbekämpfung an und wies darauf hin, dass diese Frage eines von Hauptthemen der heutigen Tagesordnung ist. Der Kampf gegen Extremismus, organisiertes Verbrechen und Drogenhandel sind aktuelle Themen auf allen internationalen Konferenzen. Natürlich sollten unsere Länder auf all diese modernen Bedrohungen und Bedrohungen angemessen reagieren, sagte er.

Wir müssen die Sicherheit unserer Länder stärken und einen weiteren Anstoß zur Stärkung der Zusammenarbeit zwischen unseren Ländern geben, so Präsident Ilham Aliyev.

Anschließend trat Vladimir Kulischov, Vorsitzender der Kommandos der GUS-Grenztruppen, Erster stellvertretender Direktor des Föderalen Sicherheitsdienstes Russlands auf und gab Informationen, dass an der 78. Ratssitzung der Kommandos Delegationen aus acht Staaten, das Exekutivkomitee der Gemeinschaft Unabhängiger Staaten, das GUS-Zentrum für Terrorismusbekämpfung teilnehmen. Er teilte mit, dass in der Sitzung die operative Situation an der Außengrenze der Mitgliedsländer sowie eine Reihe von Fragen im Zusammenhang mit der Umsetzung der sechs gemeinsamen Programme zur Bekämpfung der grenzüberschreitenden Kriminalität und der Grenzsicherheit erörtert sowie Aktionsplan für 2018 betrachtet werden.

Vladimir Kulischov überreichte dem aserbaidschanischen Staatsoberhaupt eine Gedenkmedaille zum 25. Jahrestag der Gründung des Rates der Kommandos der GUS-Grenztruppen und Geschenke.