Präsident Ilham Aliyev empfängt Vorsitzenden des Präsidialausschusses für wirtschaftliche Zusammenarbeit im Norden der Republik Korea VIDEO

Baku, 22. November, AZERTAC

Der Präsident der Republik Aserbaidschan, Ilham Aliyev, hat am Montag, dem 22. November Park Chong-soo, den Vorsitzenden des Präsidialausschusses für wirtschaftliche Zusammenarbeit mit dem Norden zum Gespräch empfangen.

Präsident Ilham Aliyev äußerte sich zufrieden über regelmäßige Kontakte zwischen den beiden Ländern und bezeichnete dies als Zeichen für das gegenseitige Interesse für weiterer Vertiefung der Zusammenarbeit. Der Präsident zeigte sich zuversichtlich, dass sich das hohe Niveau der politischen Beziehungen zwischen den beiden Ländern positiv auf die Zusammenarbeit in allen anderen Bereichen auswirken wird.

Was die wirtschaftliche Zusammenarbeit anbelangt, sagte Präsident Ilham Aliyev, dass südkoreanische Unternehmen in Aserbaidschan in verschiedenen Bereichen erfolgreich tätig sind. Diese Unternehmen sind an der Umsetzung großer industrieller Infrastrukturprojekte aktiv beteiligt und spielen eine wichtige Rolle im modernen architektonischen Image von Baku, fügte der Präsident hinzu.

Das Staatsoberhaupt betonte zudem, bald werde in der Republik Korea eine Präsentation über die Arbeiten stattfinden, die in den befreiten Ländern Aserbaidschans durchgeführt werden sollten. Das Ziel sei es, koreanische Unternehmen in die Wiederaufbauarbeiten in den befreiten Gebieten einzubeziehen.

Präsident Ilham Aliyev zeigte sich zuversichtlich, dass der aktuelle Besuch von Park Chong-soo zur Entwicklung der bilateralen Beziehungen beitragen wird.

Park Chong-soo dankte für freundliche Worte und informierte über den Staatschef über die Aktivitäten des von ihm geleiteten Ausschusses.

Er sagte, dass Koreas neue Nordpolitik 14 Länder umfasst und Aserbaidschan das westlichste Land unter diesen Ländern ist. Der Gast hob hervor, dass es viel Ähnlichkeiten zwischen Südkorea und Aserbaidschan gibt, und wies darauf hin, dass sein Land an einem strategischen Ort liegt, der die Kontinente und Ozeane verbindet, und Aserbaidschan ein Verkehrsknotenpunkt ist.

Bei dem Treffen wurde auf die Rolle Aserbaidschans in den Ost-West- und Nord-Süd-Verkehrskorridoren verwiesen. Darüber hinaus wurden die Möglichkeiten für die Zusammenarbeit in bilateralen und multilateralen Formaten sowie zwischen Wirtschaftszonen angesprochen. Die Seiten tauschten sich über die Perspektiven der Beziehungen in verschiedenen Bereichen, darunter erneuerbare Energien, Verkehr, Logistik und Tourismus aus.