Präsident Ilham Aliyev empfängt Vorsitzenden des Vorstandsrates von König Faisal Zentrum für Forschungen und Islamwissenschaft in Saudi-Arabien VIDEO

Baku, 3. November, AZERTAC

Der Präsident der Republik Aserbaidschan, Ilham Aliyev, hat heute den Vorsitzenden des Vorstandsrates des König Faisal Zentrums für Forschungen und Islamwissenschaft in Saudi-Arabien, Turki Al Faisal, zum Gespräch empfangen.

Bei dem Treffen wurde darauf hingewiesen, dass das VIII. Globale Baku Forum unter dem Titel “Die Welt nach COVID-19" eine globale Plattform für Diskussion vieler wichtiger Themen ist. Zudem wurde betont, dass trotz Pandemie die Ankunft einer großen Anzahl von Gästen in Baku zur Teilnahme an der Veranstaltung ein Hinweis auf das Interesse an diesem Forum und Aserbaidschan ist.

Bei dem Treffen äußerte man sich zufrieden über die fruchtbare Zusammenarbeit des König Faisal Zentrums für Forschungen und Islamwissenschaft in Saudi-Arabien mit zuständigen Strukturen in Aserbaidschan.