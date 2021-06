Präsident Ilham Aliyev empfängt Wirtschaftsminister von VAE VIDEO

Baku, 23. Juni, AZERTAC

Am Mittwoch, dem 23. Juni hat der Präsident der Republik Aserbaidschan, Ilham Aliyev, den Wirtschaftsminister der Vereinigten Arabischen Emirate, Abdulla Bin Touq Al Marri, zum Gespräch empfangen, wie die amtliche Nachrichtenagentur AZERTAC berichtete.

Der Wirtschaftsminister der Vereinigten Arabischen Emirate überbrachte dem Staatschef Grüße vom Präsidenten der Vereinigten Arabischen Emirate, Khalifa bin Zayed Al Nahyan, dem Vizepräsidenten und Premierminister der Vereinigten Arabischen Emirate, Emir von Dubai, Muhammad bin Raschid Al Maktum und Kronprinzen von Abu Dhabi, Muhammad Ibn Zayed Al Nahyan.

Präsident Ilham Aliyev bat, seine Grüße ebenfalls an sie zu übermitteln.

Abdulla Bin Touq Al Marri zeigte sich zufrieden über seinen ersten offiziellen Besuch in Aserbaidschan seit seinem Amtsantritt im vergangenen Juli.

Bei dem Treffen wurde die erfolgreiche Entwicklung der politischen Beziehungen zwischen Aserbaidschan und den Vereinigten Arabischen Emiraten hervorgehoben. Man wies auf die Bedeutung der gegenseitigen Unterstützung im Rahmen internationaler Institutionen und auf bilateraler Ebene hin.

Die Seiten sprachen im Laufe des Gesprächs die Wirtschaftsbeziehungen an und äußerten sich zufrieden über eine enge Zusammenarbeit in diesem Bereich. Besonders betonte wurde das Wachstum der Exporte aus Aserbaidschan in die Vereinigten Arabischen Emirate. Gleichzeitig wurde die Bedeutung der Prüfung neuer Investitionsmöglichkeiten, der Steigerung der Warenumsätze und der Ausweitung der Geschäftsbeziehungen hervorgehoben.