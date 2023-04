Präsident Ilham Aliyev empfängt amtierenden OSZE-Vorsitzenden Bujar Osmani AKTUALISIERT VIDEO

Baku, 12. April, AZERTAC

Der Präsident der Republik Aserbaidschan, Ilham Aliyev, hat am Mittwoch, dem 12. April den amtierenden OSZE-Vorsitzenden, nordmazedonischen Außenminister, Bujar Osmani, zum Gespräch empfangen, wie AZERTAC berichtete.

Präsident Aliyev erinnerte im Laufe des Gesprächs an seine Kontakte mit dem Präsidenten und Premierminister Nordmazedoniens bei internationalen Veranstaltungen.

Bujar Osmani bedankte sich für den Empfang und informierte den Präsidenten Aserbaidschans über Nordmazedoniens Prioritäten als Amtierender Vorsitzender der OSZE und wies darauf hin, Nordmazedonien habe während der Ratspräsidentschaft das Konzept „Alles für die Menschen“ als Grundlage genommen und daran gearbeitet, während der Ratspräsidentschaft eine bürgernahe Politik umzusetzen.

Bujar Osmani sprach im Laufe des Gesprächs die Unterstützung der OSZE für Nordmazedonien als Mitgliedsstaat an und sagte, sein Land versuche derzeit, zur Lösung der auf der Tagesordnung dieser Organisation stehenden Probleme beizutragen. In diesem Zusammenhang wies Bujar Osmani darauf hin, dass Nordmazedonien in seiner Innenpolitik von dem Konzept „Eine Gesellschaft für alle“ ausgeht, und informierte über die Projekte, die seinem Land und in der Region umgesetzt werden, um die Versöhnung unter Post-Konflikt-Bedingungen zu gewährleisten. Er machte darauf aufmerksam, dass sein Land bereit sei, seine Erfahrungen in diesem Bereich mit der Südkaukasus-Region zu teilen.

Der Präsident wies darauf hin, dass das Konzept der ethnischen Aussöhnung Nordmazedoniens und der Balkanregion im Allgemeinen, die Erfahrung der Schaffung einer Wiedereingliederung und einer integrativen Gesellschaft auch für den Südkaukasus interessant sein könnten. Das Staatsoberhaupt erinnerte an den Vorschlag Aserbaidschans, ein Treffen der drei südkaukasischen Länder abzuhalten.

Präsident Ilham Aliyev wies darauf hin, dass der Friedensprozess zwischen Armenien und Aserbaidschan derzeit in zwei Richtungen umgesetzt wird. In diesem Zusammenhang wies das Staatsoberhaupt darauf hin, dass Aserbaidschan Vorschläge gemacht habe, Treffen in Baku zu organisieren, um direkte Kontakte mit armenischen Einwohnern der Wirtschaftsregion Karabach zu haben, und er sagte, dass Aserbaidschan in diesem Zusammenhang einen Sonderbeauftragten ernannt habe und dass sie nach Baku eingeladen worden seien, um sowohl Reintegration als auch verschiedene Infrastrukturprojekte zu besprechen. Gleichzeitig machte Präsident Ilham Aliyev darauf aufmerksam, dass Verhandlungen über einen Friedensvertrag und die Normalisierung der Beziehungen zwischen Armenien und Aserbaidschan auf bilateraler Basis geführt werden.

Der Präsident Aliyev verwies auf die am Dienstag, dem 11. April, an der armenisch-aserbaidschanischen Grenze verübte Provokation und erklärte, es handele sich um eine absichtliche Provokation Armeniens.

Bujar Osmani betonte, dass die OSZE zu humanitärer Minenräumung, grünen Häfen und anderen praktischen Projekten in Aserbaidschan beitragen könne.

Präsident Ilham Aliyev hob hervor, dass Aserbaidschan die Zusammenarbeit mit der OSZE als praktischer Ebene betrachte. In diesem Zusammenhang wies darauf Präsident Ilham Aliyev hin, dass es möglich ist, die Möglichkeiten der Umsetzung praktischer und pragmatischer Kooperationsprojekte zu solchen Konzepten wie gemeinsame Zusammenarbeit bei grenzüberschreitenden Flüssen, humanitärer Minenräumung, "grünen Häfen" und dem Mittleren Korridor zu prüfen.

Bei dem Treffen wurden Fragen der Zusammenarbeit im Verkehrs- und Energiebereich sowie andere Themen von beiderseitigem Interesse erörtert.