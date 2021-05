Präsident Ilham Aliyev empfängt belarussischen Verteidigungsminister VIDEO

Baku, 18. Mai, AZERTAC

Der Präsident von Aserbaidschan, Ilham Aliyev, hat heute den belarussischen Verteidigungsminister Viktor Khrenin zum Gespräch empfangen.

Präsident Ilham Aliyev zeigte sich zuversichtlich, dass der aktuelle Besuch erfolgreich sein wird und günstige Gelegenheit bietet, die militärische Zusammenarbeit betreffende Fragen ausführlich zu besprechen. Das Staatsoberhaupt sprach den jüngsten Besuch von Präsident Alexander Lukaschenko in Aserbaidschan an und machte darauf aufmerksam, dass bei diesem Besuch des belarussischen Präsidenten in Aserbaidschans ausführliche Gespräche über eine breite Agenda der bilateralen Beziehungen geführt und die militärisch-technische Zusammenarbeit zwischen den beiden befreundeten Ländern betreffende Fragen erörtert wurden. Wir beabsichtigen, die Zusammenarbeit in dieser Richtung sowie in allen anderen Bereichen fortzusetzen, fügte Präsident Ilham Aliyev hinzu.

Das aserbaidschanische Staatsoberhaupt sagte: “Ich habe belarussische Unternehmen eingeladen, sich an der Wiederherstellung der von der Besatzung befreiten Gebiete Aserbaidschans zu beteiligen. Ich werde Ihnen die Fotos zeigen, die in diesen Gebieten aufgenommen wurden. Sie zeigen deutlich das Ausmaß an Vandalismus und Zerstörung in jenen Gebieten, die fast 30 Jahre besetzt gehalten wurden. Soweit ich weiß, besteht bereits Interesse an der Teilnahme am Wiederaufbau der befreiten Gebiete . In naher Zukunft wird eine vom aserbaidschanischen Landwirtschaftsminister geleitete Delegation Weißrussland besuchen. In allen anderen Bereichen werden wir jedoch weiterhin aktiv zusammenarbeiten und uns gegenseitig unterstützen. Ich bin mir sicher, dass Diskussionen und Meinungsaustausch mit Ihren aserbaidschanischen Kollegen hilfreich sein werden, um die Kooperation in militärischen Bereich auszuweiten.

Aserbaidschan ist unser traditioneller Freund und Verbündeter und spielte sowohl in regionaler und internationaler Politik immer eine wichtige Rolle, sagte der belarussische Verteidigungsminister Viktor Khrenin.

Er sagte: “Wir danken Ihnen für Ihre Unterstützung auf internationaler und politischer Ebene für Belarus. Wir begrüßen auch alle Vereinbarungen über die Einstellung von allen Kampfhandlungen in der Konfliktzone Bergkarabach. Wir sind zuversichtlich, dass dies unter Ihrer vernünftigen Führung eine gute Grundlage für die weitere Entwicklung der Region und die Stärkung des Friedens in Ihrem Land schaffen wird.“