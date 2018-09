Präsident Ilham Aliyev empfängt bulgarische Delegation VIDEO

Baku, 25. September, AZERTAC

Am Dienstag, dem 25. September hat der Präsident der Republik Aserbaidschan, Ilham Aliyev, eine Delegation um den stellvertretenden Premierminister von Bulgarien, Krasimir Karakachanov, zum Gespräch empfangen, wie AZERTAC berichtete.

Der stellvertretende Ministerpräsident von Bulgarien für öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigungsminister Krasimir Karakachanov sagte beim Gespräch, dass er zum ersten Mal in Aserbaidschan vor 10 Jahren gewesen war und sie von einer großen Entwicklung in Baku sehr beeindruckt wurden. Krasimir Karakachanov sagte zudem, dass dank einer vernünftigen Politik von Präsident Ilham Aliyev in allen Bereichen große Erfolge erzielt seien, und beglückwünschte das Staatsoberhaupt zu diesem Anlass.

Präsident Ilham Aliyev bedankte sich für freundliche Worte und sagte, dass die bilateralen Beziehungen zwischen Aserbaidschan und Bulgarien qualitativ in eine neue Etappe eingetreten seien und einen strategischen Partnerschaftscharakter tragen. Der aserbaidschanische Staatschef sprach eine enge Zusammenarbeit zwischen den beiden Ländern in vielen Bereichen an und betonte die Rolle von hochrangigen Besuchen bei der Ausweitung dieser Beziehungen. Präsident Ilham Aliyev erinnerte an eine strategische Partnerschaft im Energiebereich und wies auf die Wichtigkeit der Ausweitung der Beziehungen in anderen Bereichen hin.

Im Laufe des Gesprächs wurde die Wichtigkeit der internationalen Verteidigungsausstellung ADEX-2018 hervorgehoben. Man bezeichnete die Teilnahme von Krasimir Karakachanov an dieser Veranstaltung als Indikator für die Entwicklung der bilateralen Beziehungen zwischen Aserbaidschan und Bulgarien und zeigte sich zuversichtlich, dass sein Besuch in Aserbaidschan zur weiteren Vertiefung dieser Beziehungen beitragen wird.