Präsident Ilham Aliyev empfängt den Präsidenten der US-amerikanischen Stiftung für ethnische Verständigung VIDEO

Baku, 2. Dezember, AZERTAC

Am Donnerstag, dem 2. Dezember hat der Präsident der Republik Aserbaidschan, Ilham Aliyev, den Präsidenten der US-amerikanischen Stiftung für ethnische Verständigung, Marc Schneier, zum Gespräch empfangen, wie Nachrichtenagentur AZERTAC berichtete.

Bei dem Treffen sprachen die Seiten tolerantes Miteinander in Aserbaidschan an und wiesen darauf hin, dass die Vertreter aller Nationen und Religionen, einschließlich der jüdischen Gemeinde, in unserem Land als Familie in einer freundlichen und friedlichen Atmosphäre zusammenleben.

Man äußerte sich lobend über die Bedingungen, die in Aserbaidschan für die jüdische Gemeinde sowie für die Vertreter anderer religiöser und ethnischer Gemeinden geschaffen wurden. Darüber hinaus wurde die aktive Beteiligung der Juden am öffentlichen Leben unseres Landes hervorgehoben.

Im Laufe des Gesprächs wurde das in Baku stattfindende Partnerforum der globalen Kampagne Im ”Freiden für Kultur”, an dem ebenfalls Mark Schneier teilnimmt, als weiterer Beitrag Aserbaidschans zur Entwicklung des interkulturellen Dialogs betrachtet.