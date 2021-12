Präsident Ilham Aliyev empfängt den Präsidenten des türkischen Hochschulrates VIDEO

Baku, 2. Dezember, AZERTAC

Der Präsident der Republik Aserbaidschan, Ilham Aliyev, hat am Donnerstag, dem 2. Dezember den Präsidenten des Hochschulrates der Republik Türkei, Erol Özvar, zum Gespräch empfangen.

Erol Özvar überbrachte dem aserbaidschanischen Staatsoberhaupt Grüße des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan. Präsident Ilham Aliyev dankte sich für die Grüße seines türkischen Amtskollegen und bat den Minister, seine Grüße ebenfalls Recep Tayyip Erdogan zu übermitteln.

Erol Özvar sprach dem Staatschef sein Beileid für den Tod des aserbaidschanischen Militärs bei dem jüngsten Hubschrauberabsturz aus. Präsident Ilham Aliyev dankte dem Minister für sein Beileid.

Im Laufe des Gesprächs wurde betont, dass sich die freundschaftlichen und brüderlichen Beziehungen zwischen Aserbaidschan und der Türkei in allen Bereichen entwickeln. Die Rolle der Zusammenarbeit bei der Stärkung der Beziehungen zwischen zwei Ländern im Bildungsbereich wurde betont. Die Seiten äußerten sich zuversichtlich, dass der Besuch des türkischen Ministers in Aserbaidschan zum Ausbau der Zusammenarbeit in dieser Angelegenheit beitragen wird.

Bei dem Treffen fand ein Meinungsaustausch über die Perspektiven der Zusammenarbeit im Bildungsbereich sowie die Gründung einer aserbaidschanisch-türkischen Universität in Aserbaidschan und andere Themen statt.

Am Ende des Gesprächs wurde dem Präsidenten der Republik ein Erinnerungsgeschenk überreicht.