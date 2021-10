Präsident Ilham Aliyev empfängt eine Delegation um stellvertretenden Premierminister von Katar VIDEO

Baku, 18. Oktober, AZERTAC

Der Präsident der Republik Aserbaidschan, Ilham Aliyev, hat heute eine Delegation unter der Leitung des stellvertretenden Premierministers, Außenministers und Ko-Vorsitzenden der Katar-Aserbaidschan Regierungskommission, Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani, zum Gespräch empfangen.

Bei dem Treffen äußerten sich die Seiten zufrieden über die Entwicklung der Beziehungen zwischen Aserbaidschan und Katar in verschiedenen Bereichen. Die Bedeutung des Treffens der gemeinsamen zwischenstaatlichen Kommission in Baku in Hinsicht auf die Ausweitung der Zusammenarbeit im Wirtschafts- und Handelsbereich und die weitere Stärkung des gegenseitigen Handels wurde hervorgehoben. Zudem wurde betont, dass es großes Potenzial für gegenseitige Investitionen sowie für Investitionen in Drittländern gibt.

Im Laufe des Gesprächs wurden auch die Perspektiven für eine Zusammenarbeit im Bereich Tourismus in der Zeit nach der Pandemie erörtert.